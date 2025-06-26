Festivalle ilgili açıklama yapan İnegöl Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Av. Ertan Başdere, “İnegöl Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak bu yıl 22’ncisini düzenlemekten büyük bir onur duyduğumuz BAL-GÖÇ Kültür Sanat Festivali’ni sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu festival, yalnızca bir kültür şöleni değil; aynı zamanda Balkanlar’dan Anadolu’ya uzanan kardeşliğin, göçün hatıralarının, dayanışmanın ve ortak mirasımızın yeniden hayat bulduğu bir buluşmadır. 27–28 Haziran tarihlerinde İnegöl Kültürpark Amfi Tiyatro’da gerçekleştireceğimiz etkinliklerde, Balkan müziğinin ezgileriyle, geleneksel halk oyunlarımızla geçmişle bugün arasında güçlü bir köprü kuracağız” dedi.



Başdere açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Festivalimiz kapsamında; 27 Haziran Cuma Akşamı saat 20:30’da Balkan müziğinin önemli isimlerinden Rumeli Semih konserimiz gerçekleştirilecek, 28 Haziran Cumartesi Akşamı saat 20:30’da Bal-Göç Halk Dansları Topluluğumuz ile 4 ayrı halk dansları ekipleri sahne alacak, her yaştan vatandaşımızın keyifle vakit geçireceği bir kültürel şölen sunulacaktır. Bu vesileyle, tüm halkımızı, İnegöllü hemşehrilerimizi ve Balkan kültürüne gönül vermiş herkesi festivalimize davet ediyor; birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz bu özel günlerde bizlerle olmalarını temenni ediyorum. Kültürümüze sahip çıkmak, geçmişimizi yaşatmak ve gelecek kuşaklara bu değerleri aktarmak adına düzenlediğimiz bu festivale katkı sağlayan tüm gönüllülerimize, sponsorlarımıza, sanatçılarımıza, yürekten teşekkür ediyorum.”