Çalışma hayatında geniş kapsamlı düzenlemeler içeren 86 maddelik torba yasa teklifi, Meclis’te madde bazında görüşülmeye devam ediyor. Bugüne kadar 55 madde onaylanırken, teklifin kısa sürede yasalaşması öngörülüyor. Düzenleme; sosyal güvenlikten kamu personel yapısına, emeklilik haklarından erken emeklilik uygulamalarına kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.

Torba yasanın ikinci bölümünde öne çıkması beklenen başlıklardan biri, uzun süredir gündemde olan taşerona kadro düzenlemesi. Yaklaşık 100 bin taşeron işçi için kadro yolunu açacak bu düzenlemenin, 43 maddelik ikinci pakette Meclis’e sunulması bekleniyor. Genel Kurul onayının ardından karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

3600 Ek Gösterge: Birinci Derecedeki Tüm Memurlara

Yasa teklifinin öne çıkan düzenlemelerinden biri de 3600 ek gösterge. Düzenlemenin kapsamı genişletilerek birinci dereceye yükselen tüm kamu çalışanlarının yararlanması öngörülüyor.

Bu kapsama girmesi beklenenler:

Şefler

Teknikerler

Veri hazırlama kontrol işletmenleri

Önceki yasada kapsam dışında kalan diğer kamu görevlileri

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle:

Emekli memurların emekli aylığı artacak

Çalışan memurların emekli ikramiyesi yükselecek

Bu süreçten 500 binden fazla memurun yararlanacağı tahmin ediliyor.

Bağ-Kur’lulara Prim İndirimi: 9000 Gün 7200’e Düşüyor

Torba yasanın en çok merak edilen maddelerinden biri, Bağ-Kur prim gün sayısının azaltılması. Düzenlemeye göre küçük esnafın prim günü 9000’den 7200’e düşecek ve yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur’lu bu haktan yararlanabilecek. Böylece esnaf 1800 günlük bir avantaj elde etmiş olacak. EYT’li esnaf, 7200 günü tamamlaması halinde emekliliğe hak kazanacak; 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar ise yaş şartını tamamlamak zorunda olacak. Bu değişiklikle, son yıllarda yaygınlaşan “SSK’ya geçişle daha az prim ödeme” yöntemi de büyük ölçüde ortadan kalkacak.

Ev Hanımlarına Prim Desteği: Primlerin Üçte Birini Devlet Ödeyecek

Torba yasada öne çıkan bir diğer düzenleme, ev kadınlarına sosyal güvence sağlanması. Buna göre isteğe bağlı sigorta priminin yüzde 33’ü devlet tarafından karşılanacak. Mevcut asgari ücretle en düşük prim 6.400 TL iken, devlet desteği sayesinde ev kadınlarının ödeyeceği tutar 4.267 TL’ye düşecek. Bu uygulama, ev kadınlarına daha düşük maliyetle emeklilik imkanı sunacak.

Anneler İçin Yıpranma Payı Düzenlemesi

Torba yasada anneler için özel bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre: Çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılabilecek. Ağır işlerde uygulanan modele benzer bir yıpranma payı sistemi hayata geçirilecek. Prim günlerine de ekleme yapılabilecek. Bu düzenleme özellikle çok çocuklu anneler için erken emeklilik kapısı açacak.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Geliyor

Torba yasa ile sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi amacıyla yeni bir model kuruluyor: Otomatik katılım sistemi, işveren katkısının da ekleneceği ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek. Vatandaşlara hem ek emeklilik geliri hem de ilave sağlık güvencesi sunulacak.

Kamuoyunun Gözü Meclis’te

Torba yasa teklifinin kalan maddeleri önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Sosyal güvenlik sistemini doğrudan etkileyen taşerona kadro, prim indirimi ve ek gösterge gibi kritik düzenlemelerin yasalaşması, milyonlarca vatandaşın gelir ve emeklilik koşullarını yeniden şekillendirecek.