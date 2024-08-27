Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, Kestel Kavşağı ile İhtisas Kavşağı arasında ızgara baca yükseltme işlemleri yapılması nedeniyle bu geceden itibaren 10 gün boyunca 22:00-06:00 saatleri arasında Kestel Kavşağı ile Gürsu Kavşağı arasında şerit daralması yapılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Kestel Kavşağı ile İhtisas Kavşağı arasında ızgara baca yükseltme işlemleri yapılacaktır. Çalışmalar kapsamında bu geceden (27 AĞUSTOS) itibaren yaklaşık 10 GÜN boyunca 22:00-06:00 saatleri arasında şeritler daraltması yapılacaktır. İlk etap çalışmaları Kestel Kavşağı ile Gürsu Kavşağı arasında yapılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve levhalarına uymaları gerekmektedir.