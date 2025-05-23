Teklif, özellikle trafik güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı daha ağır yaptırımlar getiriyor. Bu düzenlemeyle cezalar artırılırken, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi ve caydırıcılığın yükseltilmesi hedefleniyor.

Yasa teklifine göre, trafik kurallarına uymayan sürücülere sadece para cezası değil, aynı zamanda sürücü belgelerine de ciddi yaptırımlar uygulanacak. Özellikle uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri beş yıl süreyle iptal edilecek. Bu kişilerin sürücü belgesi tamamen iptal edilecek ve yeniden ehliyet almak için beş yıl beklemeleri gerekecek. Ayrıca, bu tür sürücüler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında da işlem yapılabilecek.

Yeni düzenlemeye göre, sahte plaka kullananlara 140 bin TL ceza kesilecek. Plakasında değişiklik yapan ya da yönetmeliğe aykırı plaka takan sürücüler ise 4 bin TL ceza ile karşılaşacak. Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL, sürücü belgesi geçici ya da tedbiren alınmış veya iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullananlara ise 200 bin TL idari para cezası verilecek.

Trafik denetimlerinde kolluk kuvvetlerinin yaptığı ölçümlere itiraz eden sürücüler için de yeni bir yaptırım öngörülüyor. Bu kişilere 150 bin TL para cezası verilecek ve ehliyetlerine 5 yıl boyunca el konulacak.

Cep telefonu kullanımına yönelik yaptırımlar da katlanarak artacak. Araç kullanırken cep telefonu kullananlara ilk ihlalde 5 bin TL, aynı yıl içinde ikinci kez ihlal edenlere 10 bin TL, üçüncü ve daha fazla kez ihlal edenlere ise her seferinde 20 bin TL ceza kesilecek. Üçüncü ihlalden itibaren sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alınacak.

Kazalara ilişkin kurallar da sıkılaştırılıyor. Maddi hasarlı, ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda zabıta izni olmaksızın olay yerinden ayrılanlara 46 bin TL ceza uygulanacak. Bu ayrılma durumu ölümlü veya yaralanmalı bir kazada gerçekleşmişse, sürücüye bir ila üç yıl arasında hapis cezası verilecek ve iki yıl süreyle ehliyetine el konulacak. Bu durumda ehliyetin yeniden alınabilmesi için tüm sürecin sıfırdan başlatılması gerekecek.

Araç içi donanımlar da denetim kapsamına alınıyor. Araçlarda yönetmelikte belirtilen ekipmanları bulundurmayan sürücülere bin TL ceza kesilirken, takograf ya da hız sınırlayıcı cihazları bulundurmayanlara ise 75 bin TL para cezası uygulanacak.

Yeni yasa teklifiyle, trafik güvenliğini doğrudan etkileyen her başlıkta daha sert ve caydırıcı adımlar atılması hedefleniyor. Uygulamada birlik sağlanması ve sürücülerin sorumluluk bilincinin artırılması adına kapsamlı düzenlemelerin önümüzdeki dönemde TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.