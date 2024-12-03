İstanbul Havalimanı-Adana Çukurova Havalimanı seferini gerçekleştirdikten sonra dinlenmek üzere otele doğru yola çıkan servisin kaza yapması sonucunda yaşamanı yitiren kaptan pilot Hasan Eren, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye kaptan pilotun bazı meslektaşları üniformalarıyla katıldı.

Adana’da Sefer’den dönen uçuş ekibini taşıyan servis minibüsün karıştığı kazada 9 kişi yaralanmış, THY’de kaptan pilot olarak görev yapan 40 yaşındaki Hasan Eren ise hayatını kaybetmişti. Kaptan Pilot’un cenazesi ikamet ettiği İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Taşoluk Yeşil Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kaptan Pilot’un ailesi, iş arkadaşları, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Vefat Eden Pilot’un , kabin amiri olarak görev yapan eşi Gizem Eren ve sevenleri tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. Cenazeye kaptan pilotun bazı meslektaşları üniformalarıyla katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk mezarlığına defnedildi.