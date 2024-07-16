Bursa’da cadde üzerinde yol verme tartışmasına tutuşan taraflar tansiyon artınca araçlarından aldıkları balta ve sopalar ile birbirlerine girdi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerinde seyir halindeki iki aracın sürücüsü yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışma, kısa sürede yerini artan tansiyon ile birlikte kavgaya bıraktı. Araçtan inen taraflar, otomobillerinden aldıkları balta ve sopalar ile birbirlerine girdiler. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, cadde adeta meydan muharebesine döndü. Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan taraflar araçlarına binip olay yerinden uzaklaşırken, korku dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.