Trafik ekiplerinin bu dönemde kask takmayan toplam 475 bin 976 sürücü ve yolcuya işlem uyguladığı belirtildi.

Yerlikaya, kaskın sadece bir ekipman değil, hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayarak, “Kask sadece bir ekipman değil; bir hayat kurtarıcısıdır. Sevdikleriniz sizi bekliyor, lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim ” dedi.

Trafik Denetimlerinde Yüzbinlerce İşlem

15-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise toplam 3 milyon 617 bin 99 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde;

Mevzuata aykırı şekilde ışıklı veya sesli uyarı cihazı (çakar) kullanan 39 sürücüye,

Hız ihlali yapan 162 bin 726 sürücüye,

Periyodik muayenesini yaptırmayan 27 bin 725 araca,

Emniyet kemeri takmayan 28 bin 892 sürücüye,

Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 93 sürücüye,

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 434 araca işlem yapıldı.

Böylece 15-22 Mayıs tarihleri arasında toplam 534 bin 508 araca ve sürücüye trafik ihlallerinden dolayı işlem uygulandı.