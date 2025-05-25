Toplantıya Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan’ın yanı sıra gözlemci ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan da katılım sağladı.
Toplantının ana gündem maddeleri arasında terör, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele, düzensiz göçün önlenmesi, içişleri hizmetlerinin dijitalleşmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı Suçla Mücadele Konseyi’nin kurulması yer aldı.
Toplantı vesilesiyle, Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov’un misafirperverliğine teşekkür eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.
Kaynak: HABER MERKEZİ