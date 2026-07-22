Kurul, 74 dosya için reklamların durdurulmasına hükmederken, 44 dosya hakkında hem durdurma hem de idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 3 dosya için ise erişimin engellenmesi tedbiri alındı.

2026 yılının ocak-temmuz döneminde yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar kapsamında 21 binden fazla dosya sonuçlandırıldı. Bu dosyalar nedeniyle uygulanan idari para cezalarının toplamı 185 milyon lirayı aştı.

“Vize randevu garantisi”, “vize garantisi” ve “hızlı başvuru” gibi ifadelerle reklam yapan 6 firma da kurulun incelemesine takıldı. Söz konusu reklamlar hakkında önce 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı verilirken, inceleme sonunda 5 firmanın reklam ve tanıtımlarının tamamen durdurulmasına hükmedildi.

Kurul ayrıca sosyal medyada “Kâbe ve Ravza kokusu” ifadeleriyle yapılan ürün tanıtımlarını da değerlendirdi. Dini duyguların satış ve pazarlama amacıyla istismar edildiği kanaatine varılan reklamlar için 3 aya kadar durdurma kararı alındı.