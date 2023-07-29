Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz bahçesinde traktör devrildi. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı Soğukdere Mahallesinde ceviz bahçesine çalışmak için giden Recep O. (46) yönetimindeki 16 KLZ 78 plakalı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından traktörün altından çıkarılan yaralı sürücü haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Fahrettin Eniş