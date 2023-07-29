5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan BAĞ-KUR üyeleri için önemli bir duyuru yapıldı. 7440 sayılı Kanun çerçevesinde yapılandırma taksitleri için müracaat eden bazı sigortalılara ait ödeme planlarında hatalar tespit edildi. Bu nedenle, ilgili sigortalıların mağduriyet yaşamamaları için belirli bir süre içinde ödemelerini gerçekleştirmeleri istendi. SGK'nın yaptığı açıklama şöyle;

"5510 sayılı Kanunun 4’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi (BAĞ-KUR) Kapsamında Sigortalı Olup 7440 sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmaya Taksitli Olarak Müracaat Eden Sigortalılara İlişkin Duyuru

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olup, 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat edenlerden bazı sigortalılarımıza ait ödeme planlarının ikinci ve takip eden taksitlerin son ödeme tarihlerinin hatalı olduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamdaki sigortalıların mağduriyet yaşamamaları adına 31/07/2023 tarihine kadar birinci ve ikinci taksitlerini ödemeleri gerekmektedir.

Sigortalılarımız güncel ödeme planlarına, sosyal güvenlik il müdürlüklerimizden/sosyal güvenlik merkezlerimizden ve e-Devlet üzerinden ulaşabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."