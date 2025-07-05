Edinilen bilgiye göre İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Ethem A. yönetimindeki 16 BFA 930 plakalı traktörden yağ kaçağı meydana geldi. Yola akan yağ nedeniyle seyir halinde olan Hidayet T.(27) yönetimindeki 16 KFH 03 plakalı motosiklet ile Diaa M. (25) yönetimindeki 16 MB 0663 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu 16 KFH 03 plakalı motosiklet sürücüsü ile 16 MB 0663 plakalı motosiklette yolcu konumunda bulunan Alaa M.(27) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazalarla alakalı soruşturma başlatıldı.