Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencileri Yunus Bayram, Hakan Aras ve Hasan Sönmez 'den oluşan TEKNO-TRAKYA takımı büyük ve yararlı bir buluşa imza atarak geliştirdikleri göz bebeği ile kontrol edilebilen elektrikli sandalye projesi ile Antalya’da yapılan TEKNOFEST finalinde 28 takım arasında 4. olmayı başardılar.Mehmet AYTAÇ / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Göz bebeğinin aşağı yukarı, sağa sola hareketiyle kumanda edilebildiği gibi çevredeki engelleri algılayabilen tekerlekli sandalye projesi TEKNOFEST finallerinin en dikkat çeken projeleri arasında yer aldı.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencileri Yunus Bayram, Hakan Aras ve Hasan Sönmez 'den oluşan TEKNO-TRAKYA takımı büyük ve yararlı bir buluşa imza atarak geliştirdikleri göz bebeği ile kontrol edilebilen elektrikli sandalye projesi ile Antalya’da yapılan TEKNOFEST finalinde 28 takım arasında 4. olmayı başardılar.

Trakya Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “Gelecekte sadece göz bebeğiyle değil, sesle ve konumlama sistemi ile de kontrol edilebilen tekerlekli sandalye geliştirmeyi planlayan takım üyelerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”denilerek öğrenciler tebrik edildi.