Temsilcimiz İnegölspor transferin son gününde 3 oyuncu birden transfer ederek, transfer defterini kapadı.

2.ligde mücadele eden temsilcimiz İnegölspor transferin son gününde atağa kalkara 3 oyuncu birden transfer etti.

İnegölspor Süper Lig ekibi Kayserispor’dan 19 yaşındaki Forvet Ethem Balcı ve 21 Yaşındaki orta saha oyuncusu Nurettin Korkmaz’ı ve Gençler Birliği’nden 19 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Buğra Güven’i birer yıllık kiralık olarak kadrosuna katarak transfer defterini kapadı.

Ahmet Buğra Güven ile kulüp tesislerinde imza göreni düzenlenirken, kadroya dahil olan Ethem Balcı ve Nurettin Korkmaz’ın imza töreninin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.



TRANSFERİ NOKTALADIK

İmza töreninde konuşan İnegölspor yöneticisi Saim Metinbaş “Transferin son gününde 3 tane fırsat transferi diyeceğimiz genç kardeşimizi kadromuza kattık. Ahmet Buğra kardeşimiz gelecek vaad eden bir kardeşimiz bu sezon hedefimize ulaşma noktasında bize çok yardımcı olacağına inanıyoruz” dedi.

BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM

İmza töreninde konuşan 19 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Buğra Güven “İnegölspor büyük bir camia bu sezon hedefleri anlatıldığında teklifi düşünmeden kabul ettim. Buradan bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyım bu heyecanımı ve enerjimi sahaya yansıtacağım” dedi.

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