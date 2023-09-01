Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri

Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri travmatik bir olaydan sonraki bir ay içinde başlayabilir, ancak bazen belirtiler olaydan yıllar sonra ortaya çıkmayabilir. Bu belirtiler sosyal veya iş durumlarında ve ilişkilerde önemli sorunlara neden olur. Ayrıca normal günlük işlerinizi yapma yeteneğinize de müdahale edebilirler.

TSSB belirtileri genellikle dört tipe ayrılır: müdahaleci anılar, kaçınma, düşünme ve ruh halindeki olumsuz değişiklikler, fiziksel ve duygusal reaksiyonlardaki değişiklikler. Belirtiler zamanla değişebilir veya kişiden kişiye değişebilir.

Müdahaleci anılar

Müdahaleci anıların belirtileri şunları içerebilir:

Travmatik olayın tekrarlayan, istenmeyen üzücü anılar

Travmatik olayı tekrar yaşanıyormuş gibi yeniden yaşamak (geri dönüşler)

Travmatik olayla ilgili hayalleri veya kabusları hatırlamak

Şiddetli duygusal sıkıntı veya travmatik olayı hatırlatan bir şeye fiziksel tepkiler

Kaçınma

Kaçınma belirtileri şunları içerebilir:

Travmatik olay hakkında düşünmekten veya konuşmaktan kaçınmaya çalışmak

Size travmatik olayı hatırlatan yerlerden, etkinliklerden veya insanlardan kaçınma

Düşünme ve ruh halindeki olumsuz değişiklikler

Düşünme ve ruh halindeki olumsuz değişikliklerin belirtileri şunları içerebilir:

Kendiniz, diğer insanlar veya dünya hakkında olumsuz düşünceler

Gelecek hakkında umutsuzluk

Travmatik olayın önemli yönlerini hatırlamamak da dahil olmak üzere hafıza problemleri

Yakın ilişkileri sürdürmede zorluk

Ailenizden ve arkadaşlarınızdan kopuk hissetmek

Bir zamanlar keyif aldığınız etkinliklere ilgi eksikliği

Olumlu duygular yaşama güçlüğü

Duygusal olarak hissiz hissetmek

Fiziksel ve duygusal reaksiyonlardaki değişiklikler

Fiziksel ve duygusal reaksiyonlardaki değişikliklerin belirtileri (uyarılma belirtileri olarak da bilinir) şunları içerebilir:

Kolayca ürküyor veya korkuyor olmak

Her zaman tehlike için tetikte olmak

Çok fazla içmek veya çok hızlı sürmek gibi kendi kendini yok eden davranışlar

Uyku problemi

Odaklanmada zorluk

Sinirlilik, kızgın patlamalar veya agresif davranış

Ezici suçluluk veya utanç

6 yaş ve altındaki çocuklar için belirtiler ve belirtiler şunları içerebilir:

Travmatik olayın veya travmatik olayın yönlerinin oyun yoluyla canlandırılması

Travmatik olayın özelliklerini içerebilecek veya içermeyecek korkutucu rüyalar

Belirtilerin yoğunluğu

TSSB belirtileri zaman içinde yoğunluğa göre değişebilir. Genel olarak stres altında olduğunuzda veya neler yaşadığınızı hatırlatırken daha fazla TSSB belirtiniz olabilir. Örneğin, bir araba geri tepmesi duyabilir ve savaş deneyimlerini yeniden yaşayabilirsiniz.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nedenleri

Gerçek veya tehdit edilen ölüm, ciddi yaralanma veya cinsel ihlal içeren bir olayı geçtiğinizde, gördüğünüzde veya öğrendiğinizde travma sonrası stres bozukluğu geliştirebilirsiniz.

Doktorlar bazı insanların neden TSSB aldığından emin değil. Çoğu zihinsel sağlık probleminde olduğu gibi, TSSB muhtemelen aşağıdakilerin karmaşık bir karışımından kaynaklanır:

Hayatınızda geçirdiğiniz travmanın miktarı ve ciddiyeti dahil stresli deneyimler

Ailede anksiyete ve depresyon geçmişi gibi kalıtsal akıl sağlığı riskleri

Kişiliğinizin kalıtsal özellikleri – genellikle mizacınız olarak adlandırılır

Beyninizin strese tepki olarak vücudunuzun serbest bıraktığı kimyasalları ve hormonları düzenleme şekli

Risk Faktörleri

Her yaştan insanın travma sonrası stres bozukluğu olabilir. Bununla birlikte, bazı faktörler travmatik bir olaydan sonra TSSB gelişme olasılığını artırabilir, örneğin:

Yoğun veya uzun süreli travma yaşamak

Çocukluk istismarı gibi hayatın erken dönemlerinde başka travmalar yaşamış olmak

Askerlik personeli ve ilk müdahale ekipleri gibi travmatik olaylara maruz kalma riskinizi artıran bir işe sahip olmak

Anksiyete veya depresyon gibi diğer zihinsel sağlık sorunlarına sahip olmak

Aşırı içme veya uyuşturucu kullanımı gibi madde kötüye kullanımı ile ilgili problemler

Ailenizin ve arkadaşlarınızın iyi bir destek sistemine sahip olmama

Anksiyete veya depresyon dahil olmak üzere zihinsel sağlık sorunları olan kan akrabalarına sahip olmak.

Travmatik Olay Çeşitleri

TSSB’nin gelişmesine yol açan en yaygın olaylar şunlardır:

Savaş maruziyeti

Çocuklukta fiziksel istismar

Cinsel şiddet

Fiziksel saldırı

Silahla tehdit edilmek

Bir kaza

Diğer birçok travmatik olay da yangın, doğal afet, soygun, soygun, uçak kazası, işkence, adam kaçırma, hayatı tehdit eden tıbbi teşhis, terörist saldırı ve diğer aşırı hayatı tehdit eden olaylar gibi TSSB’ye yol açabilir.

Komplikasyonlar

Travma sonrası stres bozukluğu tüm hayatınızı bozabilir – işiniz, ilişkileriniz, sağlığınız ve günlük aktivitelerden zevk almanız.

TSSB’ye sahip olmak, aşağıdakiler gibi diğer zihinsel sağlık sorunları riskinizi de artırabilir:

Depresyon ve kaygı

Uyuşturucu veya alkol kullanımıyla ilgili sorunlar

Yeme bozuklukları

İntihar düşünceleri ve eylemleri

Doktora Ne Zaman Gidilmeli?

Bir aydan fazla bir süre boyunca travmatik bir olay hakkında rahatsız edici düşünceleriniz ve hisleriniz varsa, şiddetliyse veya hayatınızı tekrar kontrol altına almakta zorluk çekiyorsanız, doktorunuzla veya bir akıl sağlığı uzmanınızla konuşun. En kısa zamanda tedavi görmek, TSSB belirtilerinin kötüleşmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Travma sonrası stres bozukluğu tedavisi, yaşamınız üzerinde kontrol duygusu kazanmanıza yardımcı olabilir. Birincil tedavi psikoterapidir, ancak ilacı da içerebilir. Bu tedavileri birleştirmek, belirtilerinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir:

Belirtilerinize hitap edebilecek becerileri öğrenmek

Kendiniz, başkaları ve dünya hakkında daha iyi düşünmenize yardımcı olmak

Herhangi bir belirti tekrar ortaya çıkarsa baş etmenin yollarını öğrenmek

Depresyon, anksiyete alkol ve uyuşturucuların yanlış kullanımı gibi travmatik deneyimlerle ilgili diğer sorunları tedavi etmek

TSSB’nin yükünü kendi başınıza halletmek zorunda değilsiniz.

Psikoterapi

Konuşma terapisi olarak da adlandırılan çeşitli psikoterapi türleri, TSSB olan çocukları ve yetişkinleri tedavi etmek için kullanılabilir. TSSB tedavisinde kullanılan bazı psikoterapi türleri şunlardır:

Bilişsel terapi. Bu tür konuşma terapisi, sizi sıkıştıran düşünce yollarını (bilişsel kalıplar) tanımanıza yardımcı olur – örneğin, kendiniz hakkındaki olumsuz inançlar ve tekrar travmatik olayların meydana gelme riski. TSSB için, bilişsel terapi sıklıkla maruz kalma terapisi ile birlikte kullanılır.

Bu tür konuşma terapisi, sizi sıkıştıran düşünce yollarını (bilişsel kalıplar) tanımanıza yardımcı olur – örneğin, kendiniz hakkındaki olumsuz inançlar ve tekrar travmatik olayların meydana gelme riski. TSSB için, bilişsel terapi sıklıkla maruz kalma terapisi ile birlikte kullanılır. Maruz kalma tedavisi. Bu davranışçı terapi, korkutucu bulduğunuz hem durumlarla hem de anılarınızla güvenli bir şekilde yüzleşmenize yardımcı olur, böylece onlarla etkili bir şekilde başa çıkmayı öğrenebilirsiniz. Maruz kalma terapisi özellikle geri dönüşler ve kabuslar için yararlı olabilir. Bir yaklaşımda, travma geçirdiğiniz ayara yeniden girmenizi sağlayan sanal gerçeklik programları kullanılır.

Bu davranışçı terapi, korkutucu bulduğunuz hem durumlarla hem de anılarınızla güvenli bir şekilde yüzleşmenize yardımcı olur, böylece onlarla etkili bir şekilde başa çıkmayı öğrenebilirsiniz. Maruz kalma terapisi özellikle geri dönüşler ve kabuslar için yararlı olabilir. Bir yaklaşımda, travma geçirdiğiniz ayara yeniden girmenizi sağlayan sanal gerçeklik programları kullanılır. Göz hareketinin duyarsızlaştırılması ve yeniden işlenmesi (EMDR). EMDR, maruz kalma terapisini, travmatik anıları işlemenize ve bunlara nasıl tepki verdiğinizi değiştirmenize yardımcı olan bir dizi yönlendirmeli göz hareketi ile birleştirir.

Terapistiniz, stresli durumları daha iyi ele almanıza ve hayatınızdaki stresle başa çıkmanıza yardımcı olmak için stres yönetimi becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir.

Tüm bu yaklaşımlar, travmatik bir olaydan sonra kalıcı korkunun kontrolünü kazanmanıza yardımcı olabilir. Siz ve akıl sağlığı uzmanınız, hangi tipte terapi veya terapi kombinasyonunun ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayabileceğini tartışabilirsiniz.

Bireysel terapi, grup terapisi veya her ikisini de deneyebilirsiniz. Grup terapisi, benzer deneyimlerden geçen diğer insanlarla bağlantı kurmanın bir yolunu sunabilir.

İlaçlar

Çeşitli ilaç türleri TSSB belirtilerini iyileştirmeye yardımcı olabilir:

Antidepresanlar. Bu ilaçlar depresyon ve anksiyete belirtilerine yardımcı olabilir. Ayrıca uyku problemlerini ve konsantrasyonu iyileştirmeye yardımcı olabilirler. Seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) ilaçları sertralin (Zoloft) ve paroksetin (Paxil) TSSB tedavisi için Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmıştır.

Bu ilaçlar depresyon ve anksiyete belirtilerine yardımcı olabilir. Ayrıca uyku problemlerini ve konsantrasyonu iyileştirmeye yardımcı olabilirler. Seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) ilaçları sertralin (Zoloft) ve paroksetin (Paxil) TSSB tedavisi için Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmıştır. Anti-anksiyete ilaçları. Bu ilaçlar şiddetli kaygı ve ilgili sorunları hafifletebilir. Bazı anti-anksiyete ilaçlarının kötüye kullanım potansiyeli vardır, bu nedenle genellikle sadece kısa bir süre kullanılırlar.

Bu ilaçlar şiddetli kaygı ve ilgili sorunları hafifletebilir. Bazı anti-anksiyete ilaçlarının kötüye kullanım potansiyeli vardır, bu nedenle genellikle sadece kısa bir süre kullanılırlar. Prazosin. Birkaç çalışma, prazosinin (Minipress) TSSB olan bazı insanlarda kabusları azaltabileceğini veya baskılayabileceğini gösteriyor olsa da, daha yakın tarihli bir çalışmada plaseboya göre hiçbir fayda görülmemiştir. Ancak son çalışmadaki katılımcılar, potansiyel olarak sonuçları etkileyebilecek şekilde diğerlerinden farklıydı. Prazosin düşünen bireyler, özel durumlarının bu ilacın bir denemesini hak edip edemeyeceğini belirlemek için bir doktorla konuşmalıdır.

Siz ve doktorunuz belirtileriniz ve durumunuz için en az yan etki ile en iyi ilacı bulmak için birlikte çalışabilirsiniz. Birkaç hafta içinde ruh halinizde ve diğer belirtilerinizde bir iyileşme görebilirsiniz.

Doktorunuza herhangi bir yan etki veya ilaçla ilgili sorunlar hakkında bilgi verin. Birden fazla bir ilaç kombinasyonunu denemeniz gerekebilir veya doktorunuzun sizin için uygun olanı bulmadan önce dozajınızı veya ilaç programınızı ayarlaması gerekebilir.