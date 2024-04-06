Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada sol kanattan Burak Süleyman’ın kullandığı serbest vuruşta Roshi’nin kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Del Valle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0.
17. dakikada Del Valle’nin sol kanattan ceza sahasına ortasında yaşanan karambolde Kasongo’nun vuruşunda, Nably Oulare topu çizgiden çıkardı.
41. dakikada Berk Yıldız’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.
43. dakikada orta sahanın gerisinden Burak Süleyman’ın pasında topla buluşan Odishe Roshi, sağ kanattan ceza sahası içine girerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0.
72. dakikada Boluspor’da Nogueira Junior serbest vuruş kullandı. Meşin yuvarlak az farkla kalenin sağından dışarı çıktı.
Hakemler: Erkan Özdamar, Kadir Beyaz, Sabri Öğe
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Muhammed Himmet Ertürk (Oğuz Yıldırım dk. 74), Rajko Rotman, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Odise Roshi (Sinan Kurt dk. 66), Burak Süleyman (Zdravko Dimitrov dk. 74), Del Valle (Çağlayan Menderes dk. 54), Kabongo Kasongo (Dino Ndlovu dk. 74)
Yedekler: İbrahim Demir, Orhan Can Bostan, Koray Kılınç, Samed Onur, Bülent Cevahir
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Batuhan İşçiler (Vusal Iskandarlı dk. 46), Onur Ulaş, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Oğuz Kağan Güçtekin (İdrissa Camara dk. 76), Abdoulaye Diarrassouba (Nogueira Junior dk. 46), Daniel Avramovski, Berk Yıldız (Tunahan Çiçek dk. 61), Hakan Bilgiç, Petar Gigic (Hüsamettin Yener dk. 68)
Yedekler: İsmail Çipe, Kubilay Sönmez, İshak Karaoğul, Kerem Paykoç, Ercan Coşkun
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Del Valle (dk. 3), Odise Roshi (dk. 43) (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Erdi Dikmen (dk. 52) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Muhammed Himmet Ertürk, Rajko Rotman, Odise Roshi (Sakaryaspor), Berk Yıldız, Onur Ulaş (Boluspor)