Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Muhammed’in pasında topla buluşan Yatabare’nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Abdülsamet gole izin vermedi.

20. dakikada Emre Demir’in sol taraftan pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Bouali’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

32. dakikada Yasin Güreler’in sol taraftan ortasında Yatabare’nin kafasından seken meşin yuvarlağı Amilton, kafa vuruşu ile filelere gönderdi. 0-1

45. dakikada Emre Demir’in sol kanattan yer ortasında herkesi geçen meşin yuvarlak Popov’un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzeri sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

65. dakikada Yatabare’nin karşı karşıya pozisyonda çektiği şutu kaleci çeldi. Pozisyonun devamında Kayode’nin sert şutunda kaleci Abdülsamet, sol kale direğinin dibinde yaptığı müdahale ile golü engelledi.

70. dakikada Sıraçhan’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

79. dakikada sol taraftan Diniyev’in kullandığı köşe atışında altı pas çizgisi önünde topu önünde bulan Mustafa Eser, göğsü ile düzelttikten sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Mahmut Gülle

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov (Cofie dk. 58), Cavare, Mustafa Eser, Hasan Ayaroğlu, İlhami Siraçhan Nas (Muhammed Mert dk. 86), Diniyev, Serkan Göksu (Onur Ayık dk. 58), Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir (Atalay Babacan dk. 73), Bouali (Melih Okutan dk. 73)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Saitoğlu, Batuhan Arıcı, Beren Küçükbaşarık, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Yiğit Efe Demir, Alperen Babacan, Yasin Güreler (Aosman dk. 90), Akabueze, Ensar emaloğlu, Muhammed Ertürk, Amilton (Oğuzhan Berber dk. 83), Kayode (Rodrigues dk. 75), Yatabare

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Atalay Gökçe, Erdal Öztürk, Halit Yılmaz, Özgür Çek, Melih Bostan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Amilton (dk. 32) (Gençlerbirliği), Mustafa Eser (dk. 79) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dimitri Cavare, Strahil Popov, Cofie (Ümraniyespor), Orkun Özdemir (Gençlerbirliği)