Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
19. dakikada Roshi’nin sağ taraftan ortasında ön direkte Burak’ın şutunu kaleci Abdulsamed çeldi. Dönen topla yeniden buluşan Burak’un şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
25. dakikada Uğur Kaan’ın sağ taraftan pasında Melih’in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
34. dakikada Oğuz Yıldırım’ın pasında topla buluşan Roshi’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Abdulsamed, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
82. dakikada Burak’ın sol taraftan ortasında Oğuz’un arka kale direğinin dibinden gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.
90. dakikada Burak’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dimitrov’un kaleci Abdulsamet’i çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
Hakemler: Alpaslan Şen, Selahattin Alpay, Harun Güngör
Ümraniyespor: Abdulsamed Dumlu, Popov, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (İlhami Siraçhan Nas dk. 63), Diniyev (Atalay Babacan dk. 83), Cofie (Mustafa Eser dk. 83), Uğur Kaan Yıldız, Onur Ayık (Emre Demir dk. 63), Melih Okutan (Bouali dk. 71)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Saitoğlu, Muhammed Mert, Saponjic, Batuhan Arıcı
Teknik direktör: Mustafa Gürsel
Sakaryaspor: İbrahim Demir, Oğuz Yıldırım, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Ali Ülgen dk. 82), Çağlayan Menderes, Rotman, Roshi (Ndlovu dk. 59 (Bülent Cevahir dk. 82), Simon, Del Valle (Dimitrov dk. 67), Burak Süleyman
Yedekler: Yunus Emre Tekoğul, Orhan Can Bostan, Berat Can Şanlı
Teknik direktör: Tuncay Şanlı
Goller: Melih Okutan (dk. 25) (Ümraniyespor), Dimitrov (dk. 90) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Glumac (Ümraniyespor), Rotman (Sakaryaspor)