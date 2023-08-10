Trendyol Hızlı Market, yapay zeka destekli yeni nesil asistanı AITEN’i kullanıma sundu. Kimi zaman en yakın arkadaş, kimi zaman da akıl hocası olmayı hedefleyen AITEN, kullanıcılarla buluştu.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Trendyol Hızlı Market uygulamasının sosyal medya hesapları için yapay zeka destekli yeni nesil asistanı AITEN’i kullanıma sundu. Trendyol Growth ekibi tarafından tasarlanan AITEN, mutfak tüyoları paylaşacak, tarifler verecek, temizlik önerilerinde bulunacak ve hatta burç yorumlayacak.

Verilen bilgiye göre; tüm üretim aşaması yapay zeka kullanılarak geliştirilen AITEN’in dikkat çekici ve öğretici videoları ChatGPT ve Midjourney uygulaması kullanılarak hazırlanıyor. 2 Ağustos tarihinde tanışma videosu ile kullanıcılarına Trendyol Hızlı Market Instagram hesabından merhaba diyen AITEN, Instagram Hikayeleri’nin "Soru Cevap" özelliğiyle merak edilenleri cevaplıyor. AITEN, pratik ve yararlı tüyolar verdiği içerikler hazırlayarak takipçileriyle buluşmaya devam edecek.

AITEN, başladığı bu yeni pozisyonu Linkedin hesabına da ekleyerek duyurdu. AITEN’in tüyolarına sosyal medya hesaplarını takip ederek ulaşılabilecek.