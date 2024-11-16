Kahve makineleri, çekirdek kahveler ve demleme ekipmanları ile evde barista deneyimini sağlayan Trendyol, geniş ürün yelpazesi kullanıcılara sundu.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, soğuk havalarda sıcak içeceklere olan ilgi artıyor. Özellikle evde geçirilen zamanların keyfini artırmak isteyenler, kaliteli kahve deneyimi için kahve makinelerine, çekirdek kahvelere ve kahve demleme ekipmanlarına yöneliyor. E-ticaret platformu Trendyol, kış aylarına özel olarak hazırladığı kahve kategorisi ile kahve tutkunlarına geniş seçenekler sunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, kendi kahvesini demlemekten keyif alanlar için Trendyol, en çok tercih edilen kahve makineleri ve demleme ekipmanlarını öne çıkarıyor. Filtre kahve makinelerinden espresso makinelerine, French press’lerden moka potlara kadar geniş ürün yelpazesi sunuluyor. Platform kullanıcıları, ünlü markaların Türk kahvesi, filtre kahve, espresso ve kapsül kahve makineleri arasından seçim yapabiliyor. Kahve çekirdeklerini taze olarak öğütmek isteyenler için kahve değirmenleri ve otomatik kahve makineleri de platformda yer alıyor.

Kahve kategorisinde, dünya çapında popüler kahve markalarının yanı sıra yerel üreticilerin çekirdek ve filtre kahve çeşitleri de bulunuyor. Kolombiya, Etiyopya ve Brezilya gibi kahve bölgelerinden gelen farklı aroma profillerine sahip kahveler kullanıcılara sunuluyor. Espresso, filtre kahve, Türk kahvesi ve soğuk demleme (coldbrew) gibi farklı demleme yöntemlerine uygun çekirdek ve filtre kahve seçeneklerine ulaşabiliyorlar.

Ekipmanlar ve aksesuarlar

E-ticaret platformunda, French press, moka pot, Chemex gibi farklı demleme ekipmanları ve aksesuarlar da öne çıkıyor. Ayrıca, özel tasarım kupa setleri, kahve saklama kutuları ve termos seçenekleri de platformda kahveseverlerle buluşuyor.