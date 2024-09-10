E-ticaret platformu Trendyol, ‘Mega Eylül’ kampanyası bu sene 10-15 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. Kampanyanın, yüzlerce ürüne indirim, kupon fırsatı, flaş indirim gibi farklı imkanlar sunacağı belirtildi.

Trendyol’un, tüm ürün gruplarına yönelik Mega Eylül kampanyası bu sene 10-15 Eylül tarihlerinde düzenlediğini duyurdu. Giyim, kozmetik, aksesuar, anne-çocuk, elektronik, spor, ev ve yaşam ürünleri gibi pek çok kategoriyi kapsayan kampanya, kullanıcılara indirim ve kupon fırsatları dağıtıyor.

Yapılan açıklamaya göre ‘Mega Eylül’, sunacağı avantajlar ile uygun fiyatlı ürünleri kullanıcılarla buluşturacak. Farklı ihtiyaçların daha ekonomik bir şekilde karşılanmasına olanak tanıyacak. Milyonlarca kullanıcının hayallerindeki ürüne ulaşmalarına olanak tanıyan Mega Eylül aynı zamanda Trendyol satıcılarının işlerini hızlandırıyor. İşletmelerin, iş hacimlerini artırmalarına olanak tanıyor. E-ticaret platformu ile dijitalleşen üreticiler, KOBİ’ler ve esnaflar, e-ticaret platformunun kullanıcı dostu satıcı paneli üzerinden kampanyalarını tek tıkla oluşturabiliyor. E-ticaret platformu, lojistikten teknoloji altyapısına, sürdürülebilir alışveriş deneyimi oluşturan tüm imkanlarıyla yerli işletmeleri destekliyor. E-ticaret platformu, Mega Eylül’de işletmeleri, nakit ihtiyaçlarına özel bir kredi çözümü ile de buluşturuyor. Satıcı paneli üzerinden işletmeler, e-ticaret platformunun anlaşmalı olduğu bankalardan krediye başvurma imkanından yararlanabiliyor. Trendyol işletmeleri, 15 Eylül’e kadar geçerli olacak bu imkan ile nakit ihtiyaçlarını anlaşmalı bankalardan giderebilecek.