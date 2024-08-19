Trendyol’un Moda Günleri kampanyası başlıyor. Hazır giyimden kozmetiğe farklı ürün gruplarını içeren ve kullanıcılara, indirim ve kupon imkanları sunan kampanya 20-21 Ağustos tarihlerinde düzenleniyor.

Trendyol, şık ve rahat giyim tercihleri başta olmak üzere yaza damgasını vuran ürünlerle tarzını konuşturmak isteyenleri ve kişisel bakımına her mevsim dikkat edenleri Moda Günleri ile buluşturuyor. Hazır giyim, spor giyim, çanta, ayakkabı, aksesuar, gözlük ve kozmetik ürün gruplarında 20-21 Ağustos 2024 tarihlerinde sürecek kampanya, kullanıcılara farklı indirim ve kupon imkanları sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre; yazın ön plana çıkan ve rahatlık hissi veren esnek kumaşlı ürünler hem iş yerinde hem günlük hayatta konfor sunan keten elbiseler ve rahat spor giyim ürünleri alışverişlerde ön planda yer almaya devam ediyor. Güneş ışınlarının etkisini azaltırken şık bir görünüm sağlayan güneş gözlükleri, kombinlere eşlik eden saat ve aksesuarlar farklı tarzları tamamlayan ürünler olarak dikkat çekiyor. Güneş ışınlarına karşı koruyucu güneş kremleri, saç sağlığını koruyan ürünler ve farklı cilt tiplerine göre nemlendiriciler de çantalarda yer almaya devam ediyor. Trendyol, hazır giyimden gündelik kişisel bakım ürünlerine, geniş yelpazede farklı ürün gruplarında geçerli olacak Moda Günleri ile tüketicileri ürünlerle buluşturuyor.