Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanatta topla birlikte ceza yayına ilerleyen Saint-Maximin’in pasında altıpasın önünde topla buluşan Dzeko’nun sola çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
10. dakikada savunmanın arkasına atılan pasla buluşan Dzeko, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok’u da geçen topu Emirhan Topçu çizgiden çıkardı.
29. dakikada Gedson Fernandes’in pasında Rafa Silva, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol tarafında dönen topu önünde bulan Immobile’nin uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
35. dakikada ceza yayı sol tarafında kazanılan serbest vuruşta Tadic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.
45+2. dakikada sol taraftan Tadic’in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Djiku’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Candaş Elbil
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Chamberlain, Joao Mario, Zaynutdinov, Muçi, Ndour, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Serdar Topraktepe
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz Aydın, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Cengiz Ünder, Osayi-Samuel, Levent Mercan, Cenk Tosun, Becao, Szymanski
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Sarı kart: Gedson Fernandes (Beşiktaş)