Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sol tarafta topu alan El Bilal Toure, pasını ceza yayındaki Salih'e aktardı. Salih'in bu noktadan yerden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.
60. dakikada kaleci Bahadır'ın degajında Djalo'nun arkaya sektirdiği topa Muleka hareketlendi. Kaleci Ersin'in açıldığını gören Muleka'nın sağ çaprazdan uzak direğe aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
62. dakikada sol taraftan Orkun'un ortasında Kramer'in kafasından seken top arka direkteki Emirhan'a açıldı. Emirhan'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kurtardı.
77. dakikada sağ taraftan Asllani'nin ortasında kale önünde kimsenin dokunamadığı top arka direğe açıldı. Bu noktada topu alan Orkun, sağına çekip uzak direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
80. dakikada Deniz Türüç, ceza sahası dışı sol çaprazında Asllani'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Batuhan Kolak, serbest vuruş kararı verdi.
82. dakikada VAR tavsiyesiyle monitörde pozisyonu inceleyen Batuhan Kolak, Asllani'ye direkt kırmızı kart gösterdi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan (Wilfred Ndidi dk. 68), Orkun Kökçü (Kartal Kayra Yılmaz dk. 90+1), Cengiz Ünder (Kristjan Asllani dk. 76), Vaclav Cerny (Jota Silva dk. 76), El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu (Milot Rashica dk. 68)
Yedekler: Emre Bilgin, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Devrim Şahin, Yasin Özcan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Adamo Nagalo dk. 83), Riechedly Bazoer (Arif Boşluk dk. 83), Adil Demirbağ, Guilherme Sitya, Morten Bjorlo (Melih İbrahimoğlu dk. 87), Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Jackson Muleka, Enis Bardhi (Sander Svendsen dk. 83), Blaz Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Marko Jevtovic, İsmail Esat Buğa
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Vaclav Cerny (dk. 34), Orkun Kökçü (dk. 77) (Beşiktaş), Deniz Türüç (dk. 23) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Kristjan Asllani (dk. 82) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Salih Uçan, El Bilal Toure (Beşiktaş), Uğurcan Yazğılı, Riechedly Bazoer, Adil Demirbağ, Deniz Türüç, Blad Kramer, Berkan Kutlu (Konyaspor)