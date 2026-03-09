Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Kocaelispor atağında Serdar Dursun, ceza sahası içinde Onguene tarafından düşürüldü. VAR uyarısı sonrası monitörde pozisyonu izleyen hakem Gürcan Hasova, penaltı kararı verdi.
6. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlara gitti. 0-1
20. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre Akbaba'nın ceza yayı gerisinden vuruşunda keleci Gökhan, sol alt köşeye yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada Torres'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Umut Bozok'un karşı karşıya vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Ergin Gözütok, Selim Şenöz
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Emre Akbaba, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Angel Torres, Lenny Pintor, Umut Bozok
Yedekler: Marcos Felipe Monteiro, Calegari, Luccas Claro, Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Charles-Andre Raux Yao, Mateusz Legowski, Denis Radu, Metehan Altunbaş, Abdou Sy
Teknik Direktör: Atila Gerin
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Anfernee Dijksteel, Karol Linetty, Habib Keita, Show, Daniel Agyei, Darko Churlinov, Serdar Dursun
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Deniz Ceylan, Massadio Haidara, Tayfur Bingöl, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Esat Yusuf Narin, Joseph Nonge Boende, Ahmet Sagat, Arda Ozyar
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Serdar Dursun (dk. 6 pen.) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Jerome Onguene, Lenny Pintor (Eyüpspor)