Sezon boyunca istikrarlı bir gelişim gösterdiklerini belirten Hastürk, "U-14 takımımızın ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu garantilemesi bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Sezonun başından itibaren her hafta üzerine koyarak ilerleyen bir takım olduk. Oyuncularımız hem oyun anlamında hem de bireysel gelişim açısından çok iyi bir süreç geçirdi. Disiplinli çalışmanın ve takım olmanın karşılığını sahada aldık. Bu başarıda emeği olan tüm sporcularımı gönülden tebrik ediyorum. Hepsi sezon boyunca büyük bir özveriyle çalıştı ve gelişimlerini her geçen hafta daha da ileri taşıdı. Bizim için en önemli konu oyuncularımızın gelişimi ve futbolu doğru şekilde öğrenmeleri. Bu süreçte onların gösterdiği istek ve çalışma azmi bizi ayrıca mutlu etti. Önümüzde şimdi Türkiye Şampiyonası var. Amacımız orada da iyi sonuçlar alarak kulübümüzü ve İnegöl'ümüzü en iyi şekilde temsil etmektir. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, kulüp yönetimimize ve bizi destekleyen ailelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN