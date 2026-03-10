Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam RAMS Park’ta İngiliz devi Liverpool’u konuk edecek. Futbolseverler ise karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

GALATASARAY – LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele 10 Mart Salı akşamı saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.