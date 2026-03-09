Brezilya’da Cruzeiro ile Atlético Mineiro arasında Belo Horizonte’deki Mineirão Stadı’nda oynanan final karşılaşması, maç sonrası yaşanan büyük kavga nedeniyle gündeme damga vurdu. Cruzeiro’nun 1-0 kazanarak kupaya uzandığı mücadelede yaşanan arbede sonrası toplam 23 futbolcu kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşmanın hakemi Matheus Candançan, olayların yaşandığı anlarda sahada kart göstermedi. Ancak maç sonrasında hazırladığı raporda kavgaya karışan 23 oyuncuyu ihraç ettiğini bildirdi.

Olaylar, Cruzeiro forması giyen Christian ile Atlético Mineiro kalecisi Everson arasında yaşanan ikili mücadele sonrası başladı. Pozisyonun ardından Everson’un Christian’ı yere itip üzerine dizleriyle bastırması tansiyonu yükseltti. Bunun üzerine Cruzeirolu futbolcular takım arkadaşlarını korumak için olaya dahil oldu ve kısa sürede saha içinde büyük bir arbede çıktı.

Kavga sırasında Cruzeiro’dan Lucas Romero’nun Everson’a tekme attığı, Matheus Henrique’nin de kaleciye saldırdığı görüldü. Christian ise Atlético Mineiro oyuncusu Lyanco’ya yumruk attı. Bu hamleye Junior Alonso akrobatik bir tekmeyle karşılık verdi. Olayların merkezinde yer alan isimlerden biri de eski Porto oyuncusu Hulk oldu. Hulk’un, Lucas Villalba’dan darbe aldıktan sonra yumruk ve tekmelerle karşılık verdiği kameralara yansıdı.

Sahadaki gerginlik kontrolden çıkınca hakem Candançan askeri polisten yardım istedi. Polis ekipleri oyuncuları ayırmak için sahaya girerken karşılaşma yaklaşık 10 dakika durdu. Mücadele daha sonra kaldığı yerden devam etti ancak maç sonrası hazırlanan hakem raporu, olayların boyutunu ortaya koydu. Candançan raporunda 23 futbolcunun kırmızı kartla cezalandırıldığını belirtti.

Hakem Candançan, raporunda olayların Everson ve Christian arasındaki mücadeleyle başladığını belirtti. Raporda kaleci Everson'ın rakibine "brutallikle" hareket ettiği ifade ediliyor. Christian'ın topun kalecide olduğu bir pozisyonda kalecinin kafasına kaval kemiğiyle vurduğu ve bu durumun kavganın başlangıcı olduğu detaylandırıldı.

Hakem, olayların büyümesi nedeniyle o an kırmızı kart gösteremediğini, ancak raporunda tüm suçluları tek tek belirttiğini açıkladı.

KIRMIZI KART GÖREN FUTBOLCULAR

Cruzeiro Atlético Mineiro Cássio Everson Fagner Gabriel Delfim Fabrício Bruno Preciado João Marcelo Lyanco Villalba Ruan Tressoldi Kauã Prates Junior Alonso Christian Renan Lodi Lucas Romero Alan Franco Matheus Henrique Alan Minda Walace Cassierra Gerson Hulk Kaio Jorge