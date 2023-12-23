Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Gaziantep FK’ya 3-0’lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Fatih Karagümrük’ün çıkarken orta sahaya yakın bölgede yaptırdığı topta araya giren Draguş, topla birlikte ceza yayı üzerine kadar ilerledi. Draguş’un pasında topla buluşan Gradel, ceza sahası içi sol tarafında rakibini geçip penaltı noktası sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

50. dakikada sol taraftan Levent Mercan’ın yaptığı ortada altıpas içerisinde Lasagna’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

61. dakikada Güven Yalçın’ın sağ çaprazdan yaptığı ortada ceza sahası içinde Paoletti’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita’da kaldı.

68. dakikada sol kanattan Rohden’in yaptığı ortada arka direkte Güven Yalçın’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

87. dakikada Gradel’in pasında topla buluşan Maxim, sağ taraftan yerden içeri ortasını yaptı. Kale önünde N’Koulou’nun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

90+4. dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Serdar Dursun, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nita’nın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

Hakemler: Ali Şansalan, Çağlar Uyarcan, Serkan Ok

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov (Feghouli dk. 46), Can Keleş, Eysseric (Paoletti dk. 60), Rohden (Nazım Sangare dk. 82), Lasagna (Serdar Dursun dk. 60), Güven Yalçın

Yedekler: Furkan Bekleviç, Biraschi, Kerem Kesgin, Emir Tintiş, Lawrance, Salih Dursun

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N’Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün Özçiçek (Mirza Cihan dk. 89), Mbakata, Markovic (Maxim dk. 54), Gradel (Oğulcan Çağlayan dk. 89), Draguş (Riascos dk. 75)

Yedekler: Batuhan Şen, Furkan Soyalp, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Onurhan Babaşçu

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Draguş (dk. 27), Gradel (dk. 49), N’Koulou (dk. 87) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Lasagna, Ceccherini, Feghouli (Fatih Karagümrük), Markovic (Gaziantep FK)