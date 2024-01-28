Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Ankaragücü maçında attığı gollerle galibiyetin mimarı olurken bu sezonki 7. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Müsabakada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, Cengiz Ünder’in kaydettiği 2 golle maçı kazanmayı başardı. Sarı-lacivertlilerde maça 11’de başlayan Ünder, 20. dakikada beraberlik golünü atarken, 32. dakikada da takımını öne geçirdi. Bu sezon ilk golüne Kayserispor deplasmanında ulaşan Cengiz, İstanbulspor maçında fileleri 4 kez havalandırmıştı.

Sezon başında Marsilya’dan transfer edilen Cengiz, bu sezon 15. lig maçına çıkarken ligde 7. golüne imza attı.

Cengiz Ünder, müsabakanın 80. dakikasında yerini Emre Mor’a bıraktı.