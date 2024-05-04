Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında İstanbulspor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Manev’in savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içi sağ tarafında İsmail Çokçalış’ın kontrol edip içeri çevirdiği topa altıpas içerisinde Yusuf Barasi’nin diziyle yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

20. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Yusuf Barasi, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mücahit Serbest’in kurtarışında meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

23. dakikada sağ kanattan Sambissa’nın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Loshaj’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

29. dakika Sambissa’nın pasında sol kanatta topla buluşan Mamadou, ceza yayı sol tarafına kadar ilerleyip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğine çarpıp oyuna alanına döndü.

34. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Yusuf Erdoğan’ın ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Mücahit Serbest’in müdahalesi sonrası ceza sahası içi sol çaprazda topu önünde bulan Mendoza, kaleye yüzünü dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Sambissa, Mamadou, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Murat Eser, Vefa Temel, Emir Vuruşaner, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Tunahan Şamdanlı, Baran Vardar, Traore, Eren Arda Şan, Jackson

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Mohammadi, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Barasi, Yusuf Erdoğan, Balotelli

Yedekler: Yılmaz Aktaş, Deniz Eren Dönmezer, Tayfun Aydoğan, Alioui, İzzet Çelik, Aymbetov, Burhan Ersoy, Dorukhan Toköz, Ozan Demirbağ, Fougeu

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Yusuf Barasi (dk. 10) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Balotelli (Adana Demirspor)