Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Tadic’in sol kanattan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko, bekletmeden pasını Szymanski’ye aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda top üstten auta gitti.
70. dakikada Mert Müldür’ün pasında Batshuayi ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazında dar açından yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
73. dakikada hızlı gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu sol kanattan pasını ceza sahası içindeki Cengiz Ünder’e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz’in ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda top yakın direk dibinden dışarı gitti.
90. dakikada Emre Mor’un pasında Szymanski’nin ceza sahası yayından vuruşunda top Onur Ergün’ün eline çarptı. Hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada Keny hakem Abdülkadir Bitigen’e yoğun itirazının ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+4. dakikada penaltıyı kullanan Batshuayi, kaleci Volkan Babacan’ın sağına yaptığı sert vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1
90+8. dakikada Cengiz Ünder’in pasında Dzeko, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti, top direkten döndü.
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Erdem Bayık, Anıl Usta
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Emirhan İlkhan dk. 33), Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek (Keny dk. 59)
Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Aleksic, Mahmut Tekdemir, Hamza Güreler, Berkay Aydoğmuş, Josef, Batuhan Çelik
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Batshuayi dk. 58), Krunic, İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 58), Szymanski, Tadic (Emre Mor dk. 86), Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Djiku, Mert Hakan Yandaş, King, Lincoln, Bartuğ Elmaz
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Batshuayi (dk. 90+4 pen.) (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Figueiredo (dk. 45+2), Keny (dk. 90+3) (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Ba, Onur Ergün, Dubois, Lima, Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), İsmail Yüksek, Oosterwolde, Batshuayi, Emre Mor (Fenerbahçe)