Kaza Saat 07. 30 sıralarında Mezit Boğazı'nda meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Savaş Büyükkaya(46) yönetimindeki 68 FH 275 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ormanlık alana uçtu.

Kaza sonucu sürücü hayatını kaybederken araçtaki yolcular Gülşah E.(33), Maya B.(8) ile Melisa B.(6) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MİLYONLARCA LİRA ÇIKTI

Kazanın ardından yapılan incelemede araçta para ve ziynet eşyası dolu çanta çıktı. Yaklaşık 5 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyalarının olduğu çanta araştırma sonucu kazada yaralanan kadının olduğu ortaya çıktı. Ekipler, çantayı hastanede tedavi gören kadına teslim etti.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT