Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu dönemde yaklaşık 200 bin firma ve 11,7 milyon ürün denetlendiği, toplamda 1 milyar 25 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları ve haksız ticari eylemler gibi konulardan 395 milyon TL idari para cezası kesildi. Özellikle otomotiv, emlak, kuyumculuk, fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalar gibi sektörlerde 41 bin 277 firma denetlendi, 1.107 firmaya ise toplamda 395 milyon TL'lik cezalar uygulandı. En fazla ceza ise haksız ticari uygulamalarda 231 milyon TL, fahiş fiyat uygulamalarında ise 126 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 85 milyon tüketicinin günlük yaşamlarında sıkça karşılaştığı sözleşmeler, reklamlar ve ürün güvenliği denetimlerinde 10 bin 624 firma denetlendi. Bu denetimlerin sonucunda, aykırı davranan 842 firmaya toplamda 234 milyon TL idari para cezası uygulandı. En fazla ceza, sözleşmelerdeki aykırılıklar nedeniyle 104 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle ise 114 milyon TL olarak belirlendi.

Ocak-Nisan 2025 dönemi itibarıyla, 146 bin 456 firma denetlenerek, 33 bin 169 firmaya 396 milyon TL idari para cezası uygulandı. Bu denetimlerin en yoğun olduğu il İstanbul oldu. İstanbul'da yapılan denetimlerde, 94 bin 425 ürüne yönelik aykırılıklar tespit edilerek 301 milyon TL idari para cezası kesildi.

Rekabet Kurumu da 2024 yılı boyunca 223 firmaya 7,7 milyar TL, 2025 yılının ilk 4 ayında ise 58 firmaya 4,4 milyar TL idari para cezası uyguladı. Cezalar, özellikle gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimyasal ürünler sektörlerinde yoğunlaştı.