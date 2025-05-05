Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TGRT Haber ekranlarında ekonomiyle ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Hayat pahalılığı ile mücadelenin en önemli gündem maddesi olduğunu belirten Bakan Şimşek, "2 yıla yakın süredir programın amacı enflasyonu düşürmek. 11 aydır yıllık enflasyon aşağı yönlü devam ediyor. Son yaşanan iç ve dış şoklara rağmen düşüşe devam etmesi olumlu. Önemli olan bundan sonraki süreç" dedi.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyonun düşmeye devam etmesini bekliyoruz. Para politikası etkisi net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Bu yıl için maliye ve gelirler politikası daha destekleyici bir etki yaratacak.

Enflasyonun 30’ların altına 20’lere ineceğini öngörüyoruz

Hizmet enflasyonu yüksek seyrediyor. Genel anlamda mal enflasyonunda yüzde 30 civarına inmiş durumdayız. Enflasyonu nispeten yüksek tutan faktörlerden bir tanesi hizmet enflasyonu. Kira ve eğitim öne çıkıyor.

Günlük resme baktığınız zaman enflasyonun 30’ların altına 20’lere ineceğini öngörüyoruz.

İkinci yarıda da dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz

Enflasyonun hedef tahmin aralığı içinde kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz, hala hedeflerimize inanıyoruz.

Son şoklarda da biz enflasyonu ve programı önceliklendirdik, programı kararlı bir şekilde uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz. Bu senenin ikinci yarısında da dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz.

Enflasyonun Merkez'in tahmin aralığında kalacağına inanıyoruz

Programı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl sonuçlar çok daha net ortaya çıkacak. Enflasyonun Merkez Bankası tahmin aralığında kalacağına hala inanıyoruz.

Programa yönelik eleştirilerde, yapıcı eleştirileri rehber olarak görüyoruz. Toplumda programa yönelik değerlendirmelerde, siyasi bir bakış açısıyla yapılanlara söylenecek bir şey yok. Yapıcı eleştirilere saygılıyız. Programın en önemli hedefi enflasyonun aşağı çekilmesiydi.

Muhalif kesimde de isim vermek istemiyorum yapıcı eleştirilerde bulunanlar var. Faydalanıyoruz.