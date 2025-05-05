Zamlı fiyatlara göre, 330 ml kutu Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero ve Sprite çeşitleri 40 TL olarak belirlenirken; aynı hacimdeki Cappy kutu meyve suları ve Fuse Tea kutuları da 40 TL'den raflarda yerini alacak. 330 ml’lik Cappy ve Fuse Tea pet şişe ürünlerinin yeni fiyatı ise 30 TL oldu.

250 ml cam şişe ürünlerde de benzer bir fiyatlandırma yapıldı. Coca-Cola ve Coca-Cola Zero’nun cam şişe versiyonları 40 TL’ye, Fuse Tea cam şişeleri 40 TL’ye ve Schweppes cam şişeleri ise 45 TL’ye yükseltildi.

Diğer dikkat çeken fiyatlar arasında 450 ml Coca-Cola pet şişesi ve 500 ml Fanta pet şişesi 40 TL olurken, 500 ml Powerade çeşitleri 60 TL'den satılacak. 200 ml kutu içecekler (Cola, Fanta, Zero, Sprite) 30 TL'ye, 200 ml dönüşümlü şişeler ise 25 TL'ye (20 TL + 5 TL depozito) ulaşacak.

1 litrelik ürün grubunda ise fiyatlar şöyle belirlendi: Coca-Cola ve Coca-Cola Zero 45 TL, Fanta ve Sprite 45 TL, Schweppes 60 TL.