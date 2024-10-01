Trendyolmilla, 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST’e özel bir koleksiyon hazırladı. Trendyolmilla’nın, TEKNOFEST için yapay zeka kullanarak tasarladığı Milli Teknoloji Koleksiyonu toplam 4 bine yakın üründen oluşuyor. Koleksiyon, Türk teknoloji şirketlerinin son dönemde ses getiren ürünlerinden, Türk havacılık tarihinin başlangıcıyla özdeşleşen Hezarfen Çelebi’den ve ilk milli astronot Alper Gezeravcı’dan ilham alıyor.

Türkiye’de teknoloji alanında öncü kurumların heyecan verici buluşlarını ve ürünlerini katılımcılarla buluşturan, gençlere yönelik teknoloji yarışmalarıyla yeni nesillere teknoloji geliştirme konusunda farkındalık kazandıran TEKNOFEST bu sene Adana’da düzenleniyor. Trendyolmilla, 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST için hazırladığı Milli Teknoloji Koleksiyonu’yla, festivalin oluşturduğu heyecana ortak oluyor. Koleksiyon, toplam 4 bine yakın üründen oluşuyor. Trendyolmilla, Türk havacılık tarihinin sembolü haline gelen Hezarfen Çelebi ve Galata Kulesi’ni, ilk yerli araç TOGG’u, dünyada en bilinen yerli ürün, insansız hava aracı Bayraktar TB2’yi, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı ve seri üretime geçmeye hazırlanan Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’yı şık tasarımlarla Milli Teknoloji Koleksiyonu’na taşıyor.

İnsan ve yapay zeka el ele hazırladı

Trendyolmilla’nın TEKNOFEST’e özel tasarladığı koleksiyonda yapay zekadan yararlanıldı. Koleksiyonu sürecinde, Trendyolmilla tasarım ekibi, tasarıma konacak temaları yapay zekaya prompt’larla (yol gösterici komut) iletti ve yapay zekanın üretici tasarımlar oluşturmasını istedi. Yapay zeka tasarım trendlerine de dikkat ederek şık ve modern çizgide yüzlerce ürün tasarım alternatifleri geliştirdi. Ekip yapay zekanın oluşturduğu ürün fikirlerini inceleyerek koleksiyonu, 1 ay gibi kısa sürede üretime hazır hale getirdi.

Her yaştaki teknoloji tutkunları için tasarlandı

Trendyolmilla Milli Teknoloji Koleksiyonu 7’den 70’e tüm yaş grupları için tasarlandı. Koleksiyon, Trendyolmilla uygulaması ve TEKNOFEST etkinlik alanında kullanıcılarla buluşacak.