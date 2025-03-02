Trump makam odası konulu skeçte, İnegöl’ün mobilya ustalarına övgü dolu sözler yer aldı.

Skeçte Başkan Trump'ı canlandıran Onur Atilla, İnegöl’ün mobilya sektöründeki başarısını "İnegöl seni de istiyorum” sözleriyle göndermede bulundu.

Öte yandan, Güldür Güldür ekibi daha önce de İnegöl mobilyasına göndermede bulunmuştu. Show TV’de yayınlanan programın 390. bölümünde yer alan “Trump Biden Devir Teslim” skecinde, yine Erdem Yener’in canlandırdığı mobilya ustası, “Amerika hayaller ülkesiyse İnegöl de mobilyalar şehri. Baktığınız zaman harika mobilyalar yapıyoruz. Adamlar bizden tam ergonomik makam koltuğu sipariş etmişler. Bununla da yetinmemişler, bizzat montajına da bizi çağırmışlar” sözleriyle İnegöl’ün mobilya sektöründeki kalitesine vurgu yapmıştı.