ABD merkezli teknoloji devi Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu yeni vergilerden etkilenmemek için üretimini Hindistan'da artırdı. Şirket, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Chennai Havalimanı'ndan ABD'ye 1 milyondan fazla iPhone gönderdi. Apple, bu sevkiyatla ABD pazarında stok oluşturmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz ay, Chennai'de yerel yetkililerle görüşerek gümrük işlemlerini 30 saatten 6 saate indiren Apple, 100 ton kapasiteli 6 kargo uçağıyla iPhone sevk etti. Apple'ın iPhone ve şarj kablolarının toplam ağırlığının 350 gram olduğunu ve sevk edilen 600 tonluk yükle yaklaşık 1,5 milyon iPhone'un ABD'ye gönderildiği tahmin ediliyor.

APPLE'IN ÜRETİMİNİN BÜYÜK KISMI ÇİN'DE

Apple, üretiminin büyük bir kısmını Çin'de yapıyor, ancak yeni vergiler nedeniyle iPhone fiyatlarında ciddi artışlar olabileceği uyarısında bulunmuştu. Şirket, üretimi Çin dışına kaydırma amacıyla Hindistan'da Foxconn ve Tata ile anlaşarak üç fabrikada üretime başlamıştı. Foxconn'un Chennai fabrikası, geçtiğimiz yıl 20 milyon iPhone üretmişti. Dünya çapında yılda 220 milyondan fazla iPhone satan Apple'ın ABD'ye yaptığı iPhone ithalatının yüzde 20'si Hindistan'dan geliyor.

Trump'ın Çin'den ithalata uyguladığı vergi oranını yüzde 54'ten yüzde 125'e çıkarmasıyla, ABD'de 1.599 dolara satılan iPhone 16 Pro Max modelinin fiyatının 2.300 dolara kadar çıkması bekleniyor.

Başkan Trump, 2 Nisan'da tüm ülkelere yönelik yüzde 10'luk temel gümrük vergisi uygulamaya başlamış, bazı ülkelere özel vergi oranları getirmişti. Dün, Çin'e yönelik vergi oranını artıran Trump, 75'ten fazla ülkenin ticaret sorunlarını çözmek için ABD ile görüşmelere başladığını belirtmiş ve gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı.