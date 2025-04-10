İsrail basınına göre ilk tur görüşmesinde Suriye'de çatışmayı önleme konusunda bir anlaşma çıkmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin Azerbaycan'daki toplantıya giden İsrail heyetinin uçağının Türk hava sahasını kullanmasının engellendiği iddia edildi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bölgede etkili güç olan Türkiye, İsrail'in işgal girişimlerine karşı harekete geçmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'yi ABD Başkanı Trump'a şikayet etmek istese de Beyaz Saray'da umduğunu bulamadı.

AZERBAYCAN DEVREYE GİRDİ

Türkiye ve İsrail arasında yaşanan gerilimin yumuşaması için Azerbaycan devreye girdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, her iki ülkeyle çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak Türkiye-İsrail normalleşmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bu kapsamda Türk ve İsrailli yetkililer, Suriye'de çatışmasızlık mekanizması kurulması için ilk görüşmeyi Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü'de gerçekleştirdi.

İLK TURDA ANLAŞMA ÇIKMADI

İsrail televizyonu KAN'da yer alan habere göre Türk ve İsrail heyeti arasında Suriye'de çatışmayı önleme konusunda bir anlaşma çıkmadı.

TÜRKİYE, İSRAİL HEYETİNİN UÇAĞINI ENGELLEDİ

KAN aynı zamanda Türkiye'nin Azerbaycan'daki toplantıya giden İsrail heyetinin uçağının Türk hava sahasını kullanmasının engellendiğini iddia etti.