Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Beyaz Saray, özel olarak hazırlanan bir video paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olmak bir zevk. Uzun zamandır arkadaşız. O çok saygı duyulan bir adam. Çevresinde çok saygı duyulan biri. Ülkesinde, Avrupa’da ve dünyanın dört bir yanında tanınıyor.”

ABD Başkanı, Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin askeri gücüne de vurgu yaptı:

“Muazzam bir ordu inşa etti, güçlü bir ordu. Birçok ekipmanımızı kullanıyor. Türkiye ile çok fazla ticaret yapıyoruz ve bunu daha da artıracağız.”

Konuşmasının sonunda Trump, Erdoğan’a yönelik tutumunu şu sözlerle dile getirdi: “Bu adama gerçekten büyük saygı duyuyorum.”