Arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen Abdurahman Arslan’ın Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasında tanık olarak dinlenecek olan 40 yaşındaki Halis Turan, ifadesini vermek üzere Yalova Adliyesi’ne geldi.

Son Olarak Kafasına Ateş Etti

Turan, aracından bir eşyasını almak için otoparka doğru yürümeye başladığı sırada adliye önünde bekleyen ve Bursa'da öldürülen şahsın yakını olduğu öğrenilen Ömer A. (31) tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Turan'ı son olarak kafasına ateş ederek öldüren Ömer A.'nın tabancasından çıkan mermilerden bir tanesi yoldan geçen E.K.'nin (77) sol dizine isabet ederken, biri de adliyedeki bir odanın camından içeri girdi.

Yaralanan yaşlı adam ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçmaya çalışan cinayet zanlısı ise polise doğru ateş açtı.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Köpek Eğitim Merkezi civarında yakalanan zanlı gözaltına alındı. Öte yandan Bursa'da da olayla ilgili 1 kişinin daha gözaltına alındı.