İran'la bir anlaşma yapma niyetinde olduğunu belirten Trump, İsrail'in bu süreci baltalayabileceğini ifade etti. Orta Doğu'da yakın zamanda bir gelişme yaşanabileceğini belirten Trump, İsrail'in İran'a saldırısının henüz yakın görünmediğini ancak gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi. İran ile bir anlaşma yapmak istediğini yineleyen Trump, anlaşma şansı bulunduğu sürece İsrail’in bu sürece müdahale etmemesini tercih ettiğini belirtti. İsrail’in her şeyi mahvedebileceğini ifade eden Trump, İran ile çok iyi görüşmeler yürüttüklerini ve bu görüşmelerin yakın zamanda bir sonuca varabileceğini söyledi. Anlaşmaya varılıp varılamayacağını bilmediğini ancak dostane bir yolu tercih ettiğini ifade eden Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını, bunun net bir çizgi olduğunu vurguladı. İran’la bir çatışmadan kaçınmak istediğini belirten Trump, İran’ın daha sert müzakere etmesi gerekeceğini, bu da şu anda kabul etmek istemediği bazı şeylerden vazgeçmesi anlamına geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi