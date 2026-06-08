Dün gece saatlerinde İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları sonrası bölgede tansiyonu yükseltirken ABD Başkanı Donald Trump'ın itidal çağrısının ardından saldırılar durduruldu.

TRUMP İLE NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Aynı gün içinde Başkan Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail basını söz konusu görüşmeye ilişkin bazı dikkat çeken detayları açıkladı.

"İRAN'A KARŞI TEK KALABİLİRSİN"

Habere göre Donald Trump Netanyahu'yu İran’a yönelik olası geniş çaplı bir çatışma konusunda uyardı.

Trump görüşmede, İsrail Başbakanı'na "Ne yaptığın konusunda çok dikkatli olmalısın, çünkü çok yakında İran'a karşı tek başına kalabilirsin." sözleriyle uyarıda bulundu.

SALDIRI KARARI ABD'YE GEÇ İLETİLDİ

Haberde, Trump’ın İran’ın füze saldırısına İsrail’in karşılık vermemesini istediği, ancak Netanyahu’nun güvenlik yetkilileriyle yaptığı değerlendirme sonrası İran’a saldırı kararı aldığı belirtildi.

Öte yandan Trump'ın saldırı kararının kendilerine oldukça geç iletildiğini söylediği aktarıldı.

DAHA ÖNCE DE AĞIR İFADELER KULLANMIŞTI

Amerikan basını, Trump'ın, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir başka telefon görüşmesinde Netanyahu'ya yönelik ağır ifadeler kullandığını iddia etmişti.

ABD Başkanı daha sonra verdiği bir röportajda söz konusu iddiaları doğrulamıştı.

CASUSLUK İDDİALARI

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Tel Aviv yönetiminin ABD’li yetkililere yönelik casusluk faaliyetleri nedeniyle İsrail’e ilişkin karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek kategoriye yükselttiği öne sürülmüştü.