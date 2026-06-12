Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada raf montajı yapan Fatih Ç. (33), çalışma sırasında üzerine devrilen demir rafın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.