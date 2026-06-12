2024 yılında İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Binbaşı Harun Nazlı, görev süresi boyunca özellikle uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık, ruhsatsız silah operasyonları ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarıyla ön plana çıktı. Nazlı'nın komutasındaki ekipler, kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe genelinde çok sayıda başarılı operasyona imza attı.

Görev yaptığı dönemde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Kaçak tütün, makaron ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda da önemli başarılar elde edildi. Ayrıca ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilen çok sayıda operasyonda şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Asayiş uygulamalarına ağırlık veren Binbaşı Harun Nazlı döneminde, hakkında yakalama kararı bulunan yüzlerce kişi jandarma ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Trafik denetimleri, okul çevreleri ve kırsal bölgelerdeki güvenlik uygulamaları da artırıldı.

Kamu kurumları, muhtarlar ve vatandaşlarla kurduğu yakın iletişimle dikkat çeken Binbaşı Harun Nazlı'nın önümüzdeki günlerde görevini devrederek Azerbaycan'daki yeni görevine başlayacağı öğrenildi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanacak yeni komutanın ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Yavuz Yılmaz