Tarafların anlaşacağını düşünmediğini söyleyen Trump, "Putin'in oyun oynadığını düşünmeyin." dedi. Trump aynı zamanda milyarder iş adamı Elon Musk ile yaşadığı ayrılığın sebebini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için İstanbul'da süren barış müzakerelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Putin'e sert sözlerle yüklenen ABD Başkanı, Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşmanın mümkün olmayacağını kaydetti. Trump aynı zamanda zehir zemberek sözlerle Beyaz Saray'dan kovduğu milyarder iş adamı Elon Musk ile ayrılığın sebebini açıkladı.

Trump, "Elon NASA'yı yönetmesi için çok iyi tanıdığı birini önerdi ve ben bunun uygun olmadığını düşündüm. Onun adayı bir demokrattı. Demokrat birini atamayacağız. Elon ve benim harika bir ilişkimiz vardı. Bir daha böyle bir ilişkimiz olacak mı bilmiyorum. Elon benim için kampanya yürüttü, ancak Pennsylvania'yı yine de kazanacaktım" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında süren barış müzakereleri için konuşan Trump, "Rusya ve Ukrayna'nın bir anlaşma imzalayacağını sanmıyorum. Rusya çizgiyi aşarsa ne kadar sert olduğumuza şaşıracaksınız. Putin'e Ukrayna'dan ayrılmadan önce bir süre daha savaşmaya devam etmeniz gerekebileceğini söyledim. Putin'e Ukrayna'ya misilleme yapmamasını, bunu durdurması gerektiğini söyledim. Ancak Putin, "Ukrayna'ya saldırmaktan başka şansımız yok" dedi. Putin'in oyun oynadığını düşünmeyin. Putin'in her zaman Ukrayna'nın tamamını istediğini düşündüm. Ukrayna'nın yanındayım. Ukrayna ile nadir toprak elementleri konusunda büyük bir anlaşma imzaladık." ifadelerini kullandı.