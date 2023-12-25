Harekatlar kapsamında içerisinde üst düzey teröristlerin de bulunduğu 29 hedef, mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolar şeklinde başarılı bir şekilde imha edildi. MSB Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu önceki bir açıklama ile duyurmuş, ancak dün yapılan yeni açıklama ile şehit sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi. MSB bu üzücü kayıplar için "Şehitlerimiz için!" ifadesiyle duygusal bir paylaşım gerçekleştirdi.

Çok Sayıda Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

MSB'nin resmi açıklamasına göre PKK/KCK ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen hava harekatları Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları çerçevesinde 23 Aralık 2023 tarihinde Irak-Suriye kuzeyinde gerçekleştirildi. Toplamda 29 hedefin imha edildiği operasyonlarda yerli ve milli mühimmatın kullanımına öncelik verildi ve birçok terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada vurgulanan önemli bir nokta masum sivillerin, dost unsurların tarihi ve kültürel varlıkların ve çevrenin zarar görmemesi için alınan tedbirler oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkenin ve milletin güvenliği için terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.