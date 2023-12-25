Karaca, bu eylemiyle bütçenin emekçilere yönelik adaletsiz politikalarını ve sermayenin çıkarlarını desteklediğini düşündüğünü vurguladı. Karaca'nın eleştirileri özellikle Cumhur İttifakı'nın politikalarına odaklandı. Bütçenin temelde sermaye dostu olduğunu savunan milletvekili bu durumun emekçilere yönelik haksızlıkları artırdığını ve işçi katliamlarının artmasına zemin hazırladığını iddia etti. Hükümetin zenginleri korurken düşük ücretle geçinmek zorunda kalanların sırtından kamçıladığını dile getirdi.

Bu Bütçe İşçi Katliamlarını Arttırma Bütçesidir!

Karaca, bütçenin içerdiği kalemlerin halkın yararına değil iktidarın muhaliflerini sindirmek için kullanıldığını ileri sürdü. İç ve dış güvenlik kalemlerinin yüksek rakamlara ulaştığını belirterek bu paranın muhalif kesimleri etkisizleştirmek için harcanacağını öne sürdü. Ayrıca Karaca, halka seslenerek örgütlenmeye ve seslerini yükseltmeye çağrıda bulundu. İktidarın dayattığı politikalarına karşı direnme çağrısında bulunarak bütçenin içeriğinin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.