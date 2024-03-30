TSYD Bursa Şubesi, CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı Şadi Özdemir’i misafir etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı olan Şadi Özdemir’i ağırladı. Özlüce’deki TSYD Bursa Şubesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Mehmet Ali Ekmekçi, Asbaşkan İhsan Altıkardeş ve denetleme kurulu üyesi Mehmet Çetinkaya hazır bulundu.

TSYD ile Nilüfer Belediyesi’nin sayısız iş birliğine imza attığını belirten Başkan Mehmet Ali Ekmekçi, önümüzdeki süreçte de buna yenilerinin ekleneceğini dile getirirken, “Bursa’da spor medyasında deneyimli ve alanında yetkin isimlerin üye olduğu TSYD, sadece futbol değil amatör olarak da adlandırılan çeşitli spor dallarını kamuoyuna tanıtma ve aktarma noktasında sorumluluk taşıyor. Nilüfer Belediyespor’un da bünyesinde çok sayıda spor branşı var. Belediyenin spora verdiği değer de ön plana çıkıyor. Yerel seçimlerin ardından göreve gelecek olan başkanla iş birliğimiz sürecek” dedi.

CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı Şadi Özdemir de Bursa’da özellikle Bursaspor’a karşı yoğun bir sevginin olduğunu söylerken, "Yeşil Beyazlıların içinde bulunduğu durum hepimizi üzüyor. Sorun mutlaka şirketleşme ile çözülmeli. Göreve geldiğimiz takdirde TSYD Bursa Şubesi ile de sportif faaliyetler noktasında iş birliklerine imza atacağız. Her konu uzman paydaşıyla ele alınmalı" şeklinde konuştu.